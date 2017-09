Alckmin entrega carreta da mamografia em Guará e libera recurso para van de pacientes

O governador Geraldo Alckmin acompanhou nesta quarta-feira, 27, a chegada da carreta-móvel do programa “Mulheres de Peito”, da Secretaria de Estado da Saúde, à cidade de Guará, na região de Franca. O veículo oferece mamografias grátis sem necessidade de pedido médico para mulheres entre 50 e 69 anos de idade e permanecerá no município até 6 de outubro, na rua Prudente de Moraes, 1.083, Centro, em frente à Unidade de Saúde ESF Nossa Senhora das Graças.

“Temos quatro carretas percorrendo o Estado. Aqui, as mulheres vêm direto, fazem a mamografia; se houver alguma dúvida, já é feito o ultrassom e, se precisar, a biópsia também. É diagnóstico precoce para começar o tratamento rápido”, disse o governador Geraldo Alckmin.

A carreta oferece exames de mamografia de segunda à sexta-feira, das 9h à 18h, e aos sábados, das 9h às 13h, exceto feriados. As imagens captadas pelos mamógrafos são encaminhadas para o Serviço Estadual de Diagnóstico por Imagem (Sedi), serviço da Secretaria que emite laudos à distância, na capital paulista. O resultado sai em até 48 horas após a realização do procedimento.

Para as mulheres entre 50 e 69 anos de idade, não há necessidade de pedido médico de mamografia para a realização do exame nas unidades móveis. Pacientes fora dessa faixa etária também poderão realizar os exames, desde que tenham em mãos um pedido médico que pode ter sido emitido tanto pela rede pública quanto particular.

A iniciativa da Secretaria tem como objetivo ampliar o acesso e incentivar as mulheres a realizarem exames de mamografia pelo SUS (Sistema Único de Saúde) em todo o Estado. Para isso, cinco carretas-móveis percorrem os municípios paulistas ininterruptamente.

As unidades móveis de mamografia contam com uma equipe multidisciplinar composta por técnicos em radiologia, profissionais de enfermagem, funcionários administrativos e um médico ultrassonografista.

As carretas possuem 15 metros de comprimento, 4,10 metros de altura e, quando abertas, 4,90 metros de largura. Além do mamógrafo, cada veículo é equipado com aparelho ultrassom, conversor de imagens analógicas em digitais, impressoras, antenas de satélite, computadores, mobiliários e sanitários.

Desde o início do programa, em 2014, até o momento, já foram realizadas 134.801 mamografias, 5.487 ultrassonografias de mama, 601 biópsias de mama e encaminhamento de 1.719 mulheres para tratamento oncológico em unidades estaduais. As carretas já percorreram cerca de 180 localidades em SP.

0800

Mulheres paulistas com idades entre 50 e 69 anos, que nasceram em ano ímpar e fazem aniversário no mês de agosto, já podem marcar seus exames de mamografia sem necessidade de pedido médico, gratuitamente, pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Caso a mulher tenha nascido em ano ímpar e esteja há mais de dois anos sem fazer o exame, também poderá fazer o agendamento no mês de seu aniversário ainda neste ano.

Essa é uma iniciativa complementar às carretas-itinerantes, que tem como objetivo rastrear ativamente o câncer de mama e incentivar a realização de exames preventivos para detecção da doença.

Para fazer o agendamento da mamografia, basta ligar para o callcenter da Secretaria, pelo número 0800-779-0000. O serviço telefônico está disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Neste caso, os exames não são realizados nas carretas, e sim em um dos 300 serviços com mamógrafo do SUS paulista.

As mulheres nascidas em ano par e que realizaram o exame recentemente terão a oportunidade de agendar a mamografia no próximo ano, também no mês do aniversário, em unidades como AMEs (Ambulatórios Médicos de Especialidades), hospitais e clínicas.

A previsão é de que a mamografia seja realizada ainda no mês de aniversário da paciente ou, no máximo, em 45 dias após a solicitação do exame. Caso sejam detectadas alterações no exame ou suspeitas de câncer, a paciente será encaminhada a um serviço de referência do SUS para fazer exames complementares, acompanhamento ou tratamento, de acordo com cada caso.

“O câncer de mama é a maior causa de morte por tumores em mulheres no Brasil e também em São Paulo. O objetivo desse programa é ampliar e facilitar o acesso das mulheres ao exame de mamografia e, consequentemente, agilizar o diagnóstico e tratamento para a doença que possui grandes chances de cura se for descoberta e tratada precocemente”, afirma o secretário de Estado da Saúde de São Paulo, David Uip.

Aquisição de van

O governador Alckmin assinou autorizo para a liberação de R$ 110 mil para aquisição de Van para transporte de pacientes de saúde. Após assinatura de convênio, o recurso é passado para a Prefeitura, que compra o veículo.

