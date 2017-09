Alckmin entrega ampliação de serviços na Santa Casa de Ituverava

Investimento do Governo do Estado para adequação e ampliação de setores da entidade é de R$ 4,2 milhões

O governador Geraldo Alckmin entregou nesta quarta-feira, 27, as obras de ampliação e modernização de setores da Santa Casa de Ituverava. Com o investimento de R$ 4,2 milhões do Governo do Estado, a reforma abrangeu a adequação do espaço físico do centro cirúrgico, garantindo maior conforto e qualidade assistencial, além do aumento de vagas de hemodiálise e da oferta de ressonâncias magnéticas pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

“Quero destacar o bom exemplo da Santa Casa de Ituverava. Onde a comunidade assume a Santa Casa, todos ajudam. O caminho é unir a participação da comunidade e dos três governos: municipal, estadual e federal. Em São Paulo, estamos apoiando todas as Santas Casas. Criamos um programa chamado Santa Casa Sustentável”, explicou o governador.

Agora, a entidade passa a ofertar 180 vagas para pacientes dialíticos da região de Franca, aumentando em 50% a capacidade operacional, graças às melhorias e à instalação de 10 novas máquinas no setor de hemodiálise, totalizando 30 equipamentos.

O recurso também foi destinado à aquisição de um aparelho de ressonância magnética, que permitirá a realização de 200 procedimentos mensalmente, ampliando a oferta regional do exame em aproximadamente 70%. O equipamento é o primeiro da região com capacidade para atender obesos com até 150 kg.

“Esse investimento do governo paulista tem a finalidade de aprimorar as condições estruturais da Santa Casa e, assim, contribuir com a qualidade na assistência e a oferta de mais atendimentos e exames”, afirma o secretário de Estado da Saúde, David Uip.

A Secretaria de Estado da Saúde auxilia permanentemente a Santa Casa de Ituverava por meio de repasses voluntários do tesouro estadual. Desde 2014, foram repassados R$ 7 milhões.

