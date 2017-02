Alckmin entrega 612 apartamentos populares em Itaquaquecetuba

O governador Geraldo Alckmin entregou nesta quinta-feira, 16, as chaves da casa própria para 612 famílias de baixa renda de Itaquaquecetuba. Os apartamentos do Condomínio Jardim Altos do Pinheirinho I são resultado de uma parceria entre o Governo do Estado, por meio da Casa Paulista, e o programa federal Minha Casa Minha Vida.

Serão atendidas 200 famílias moradoras de áreas de risco de Marengo Baixo, Vila Maria Augusta, Mascarenhas, Vila Japão e Jardim Karine. As outras 412 unidades foram destinadas a famílias selecionadas de acordo com os cadastros da Caixa Econômica Federal, com 19 destinadas para idosos e 19 para pessoas com deficiência.

O investimento total foi de R$ 58,3 milhões, dos quais R$ 11,8 milhões são oriundos do Estado, a fundo perdido, e R$ 46,5 milhões da União. Os recursos foram repassados pelo governo paulista à Caixa Econômica Federal, agente financeiro responsável pela contratação de empresas, supervisão das obras e financiamento do empreendimento. A construtora responsável é a Enplan Engenharia.

“São Paulo coloca 1% do ICMS exclusivamente para Habitação. Entregamos, hoje, 612 casas e vamos entregar, até agosto, mais 840. Temos, na Região Metropolitana, 21 mil unidades em obras, incluindo CDHU e Casa Paulista”, afirmou o governador Geraldo Alckmin.

Todas as moradias foram destinadas a famílias com renda mensal de até R$ 1.800 – público alvo do programa da agência Casa Paulista. Os beneficiados, que não podem ter participado anteriormente de nenhum programa habitacional, terão 120 meses para quitarem o imóvel. As prestações recebem subsídio dos governos do Estado e Federal, sendo calculadas de acordo com a faixa de renda de cada família. A menor prestação é de R$ 80/mês e a maior é de R$ 270/mês. O Governo do Estado está aplicando R$ 19,2 mil por unidade.

Os apartamentos, distribuídos em 51 blocos, têm 64,22 m² de área. As novas unidades incorporam as melhorias estabelecidas como diretrizes de qualidade da Secretaria de Estado da Habitação, com área de lazer, piso cerâmico em todos os cômodos, azulejos nas paredes da cozinha e do banheiro, medição individualizada de água e acessibilidade, entre outras melhorias. O conjunto conta com completa infraestrutura urbana, pavimentação, paisagismo, iluminação pública, e redes de água, esgoto e elétrica. O residencial dispõe de centro comunitário, playground, quadra poliesportiva e espaço para estacionamento.

De acordo com estudo realizado pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), são criados 14,5 empregos diretos a cada R$ 1 milhão investido em construção residencial, o que equivale a 845 empregos diretos criados nesta obra.

Além dos 612 apartamentos no Residencial Altos do Pinheirinho I, o Casa Paulista já entregou 298 moradias na cidade e outras 840 unidades estão em obras.

Desde 2011, a Região Metropolitana de São Paulo recebeu 26.224 moradias populares, por meio da CDHU e do programa Casa Paulista.

Morar Bem, Viver Melhor

O Morar Bem, Viver Melhor é a Política Habitacional do Estado de São Paulo. Reúne todas as ações e investimentos da Secretaria de Estado da Habitação, como infraestrutura, urbanização, requalificação, acessibilidade, qualidade das construções e equipamentos, cuidados com o meio ambiente, inovações e qualidade de vida para as famílias atendidas.

Casa Paulista

A Agência Casa Paulista foi criada em setembro de 2011 pelo Governo do Estado de São Paulo para fomentar a habitação de interesse popular e acelerar o atendimento à demanda habitacional em território paulista. Classificada como marco substancial de mudança na política habitacional em São Paulo, estabelece parcerias, capta recursos junto a governos, agentes financeiros e iniciativa privada e destina subsídios e microcréditos para viabilizar ou melhorar as condições de moradias para famílias de baixa renda, especialmente entre um a cinco salários mínimos.

No dia 12 de janeiro de 2012, o Governo do Estado selou parceria com o Governo Federal para a viabilização de mais 100 mil novas moradias no Estado de São Paulo, meta superada em dezembro de 2014. A parceria é executada pela Casa Paulista e pelo Programa Minha Casa, Minha Vida. Os agentes financeiros executores são a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil.

Secretaria da Habitação / CDHU

Assessoria de Imprensa

(11) 2505-2747 / 2399 / 2870