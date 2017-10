Alckmin entrega 57 viaturas da PM para municípios da região da Baixada Santista e Vale do Ribeira

O governador Geraldo Alckmin entregou, nesta quinta-feira (5/10), 57 novas viaturas para reforçar a frota da Polícia Militar na região da Baixada Santista e Vale do Ribeira. Foram investidos R$ 4,9 milhões na aquisição dos veículos. As viaturas serão distribuídas a 16 municípios da área.

“Quero cumprimentar a nossa Polícia Militar, na cidade de Santos tivemos uma redução importante”, comentou o governador sobre os indicadores criminais, lembrando do concurso em aberto. “Estamos com concurso aberto para quem quer ingressar na Polícia Militar. São 2.200 vagas para soldado e as inscrições vão até o dia seis de novembro”, disse.

Da frota, 30 veículos são do modelo GM/Spin, que custam R$ 69.900, 13 Fiat/Palio Weekend Adventure, no valor de R$ 76.500, e 14 GM/Trailblazer, comprados por R$ 135.000 cada.

Confira na tabela a seguir a distribuição dos carros.

Investimento

O Governo do Estado de São Paulo investe nos recursos das polícias. Desde 2011, foram destinados, somente para a Polícia Militar, 1.081 soldados e 106 bombeiros para a região da Baixada Santista e Vale do Ribeira. No mesmo período, além da entrega realizada neste domingo, a PM da região recebeu 540 novas viaturas (R$ 28,9 milhões).

Concurso

O concurso público que irá selecionar 2.200 novos soldados de 2ª classe da Polícia Militar está com inscrições abertas. As candidaturas, que irão até o dia 6 de novembro, começaram a ser feitas nesta quarta-feira (4/10).

O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) na sexta-feira (29/9). Os cadastros serão realizados, exclusivamente, pelo site da Vunesp (www.vunesp.com.br). A taxa é de R$ 50,00.

Após aprovados em todas as etapas do concurso, os selecionados ingressam na Escola Superior de Soldados (ESSd), onde se formam no Curso Superior de Técnico de Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública.

O soldado da Polícia Militar desempenha o policiamento ostensivo, preservando a ordem pública. Sua missão envolve a repressão às infrações penais e administrativas e a aplicação da lei, primando pela defesa da vida, da integridade física e da dignidade da pessoa humana.

Para se candidatar a uma vaga de soldado, é preciso ser brasileiro e ter idade entre 17 e 30 anos. As mulheres precisam ter altura mínima de 1,55 metro e os homens, de 1,60 metro. Entre outros requisitos, ainda é necessário ter concluído o Ensino Médio e ser habilitado a conduzir automóveis.

A remuneração inicial do soldado é de R$ 3.034,05, incluindo o salário-base, o Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) e o valor de insalubridade.

Fotos do evento estão disponíveis no link: http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/alckmin-viaturas-da-pm/