Alckmin dá inicio a serviço de hidroterapia para reabilitação de pacientes com câncer

Hidroterapia é indicada no tratamento das sequelas decorrentes da localização do câncer e em casos de déficits motores ou do equilíbrio

O governador Geraldo Alckmin deu inicio nesta terça-feira, 14, ao serviço de hidroterapia do Centro de Reabilitação Lucy Montoro de Campinas. A iniciativa é fruto da parceria estabelecida entre a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e o Centro Infantil Boldrini, após o lançamento nacional da “Iniciativa Global de Reabilitação em Câncer”, que visa traçar novas diretrizes de atendimento aos pacientes oncológicos, com o objetivo de otimizar a reabilitação e proporcionar maior qualidade de vida.

“É a quarta vez que estamos no Centro Infantil Boldrini”, relembrou o governador. “Quero agradecer por esse brilhante serviço de prevenção, tratamento e diagnóstico precoce do câncer e reabilitação de crianças e jovens de até 29 anos”, disse.

O tratamento, oferecido aos pacientes encaminhados pelo Departamento Regional de Saúde VII – Campinas, é indicado para crianças a partir de 5 anos que apresentam sequelas decorrentes da localização anatômica do câncer ou do próprio tratamento, como por exemplo uma amputação ou ressecção de tumor cerebral, que pode ocasionar déficits motores ou do equilíbrio.

O Centro de Reabilitação Lucy Montoro de Campinas realiza cerca de 6 mil atendimentos por mês. É uma unidade de atendimento ambulatorial que oferece reabilitação às pessoas com deficiência ou doenças potencialmente incapacitantes através de uma equipe multidisciplinar, composta por médico fisiatra, cardiologista, radiologista e urologista, além de fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, nutricionista, fonoaudiólogo, psicólogo, enfermeiro, educador físico e assistente social. A unidade funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h.

A Rede de Reabilitação Lucy Montoro é a primeira instituição brasileira a conquistar a acreditação da Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities (CARF). Criada em 2008, a rede conta atualmente com 17 unidades em funcionamento em todo o Estado, que realizam mais de 100 mil atendimentos por mês.

