Alckmin assina parceria com mais 13 municípios para reduzir mortes no trânsito

O governador Geraldo Alckmin assinou nesta quarta-feira, 8 de fevereiro, no Palácio dos Bandeirantes, parcerias que ampliarão o número de convênios do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito – programa do Governo do Estado de São Paulo que tem como objetivo reduzir pela metade o número de óbitos no trânsito até 2020. Nesta primeira fase estão contempladas 13 cidades: Botucatu, Diadema, Guaratinguetá, Itaquaquecetuba, Itu, Jundiaí, Limeira, Mogi das Cruzes, Mogi Guaçu, Pindamonhangaba, Ribeirão Pires, Salto e Taubaté.

“Esse dinheiro vai ajudar a salvar vidas, evitar acidentes, melhorar a infraestrutura e educar para podermos avançar mais”, comentou Alckmin sobre as iniciativas para reduzir mortes no trânsito. “Podem acompanhar, mês a mês, porque vamos reduzir o número de acidentes, feridos e mortos, celebrando a vida”, enfatizou o governador.

O objetivo desses convênios é fornecer auxílio para a estruturação da gestão da segurança viária em cada um dos municípios selecionados e dar apoio financeiro para a realização de ações para reduzir mortes no trânsito.

Com o início da parceria serão realizadas visitas de diagnóstico e construídos planos de ação contendo medidas preventivas e de melhorias com relação à infraestrutura, fiscalização e conscientização. Além disso, nesses municípios, é proposta a criação de um Comitê de Segurança de Trânsito, com representantes dos órgãos e setores com atuações relacionadas ao tema (Polícias Militar e Civil; Setores de Engenharia de Tráfego, Fiscalização e Educação para o Trânsito; Unidades de Saúde e Hospitais; SAMU; Corpo de Bombeiros; Detran.SP; DER e Concessionárias Rodoviárias) com o objetivo de promover análises e levantamentos de causas e soluções para a redução de acidentes e óbitos nos municípios.

Segundo o INFOSIGA-SP – Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo, ferramenta técnica que contabiliza e divulga mensalmente os óbitos decorrentes de acidentes de trânsito nos 645 municípios paulistas, apenas nessas 13 cidades, 542 pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito em 2016, sendo a maioria homens (78,97%).

Em relação à faixa etária, das 542 vítimas, 102 pessoas tinham mais de 60 anos. Em segundo lugar aparecem os jovens entre 18-24 anos, com 78 mortes.

Acidente com motociclistas foi a principal causa das fatalidades, com 145 casos. O segundo lugar ficou por conta dos automóveis, com 136 vítimas com mortes, seguida pelos pedestres (134 pessoas).

A meta do Governo do Estado de São Paulo é fechar 2017 com 52 novos municípios conveniados, que somados aos 15 já existentes, irão cobrir 71% do Estado em termos populacionais. O investimento, provenientes de multas do Detran.SP, será de R$ 100 milhões.

Convênios realizados

Em 2016, foram conveniados 15 municípios (Amparo, Atibaia, Barretos, Catanduva, Fernandópolis, Itanhaém, Jacareí, Piedade, Praia Grande, Registro, Ribeirão Preto, São Carlos, São José do Rio Preto, São Roque e Sorocaba), com um volume de repasses na ordem de R$ 10,5 milhões, provenientes de recursos de multas do Detran.SP.

O resultado registrado dos trabalhos realizados nessas localidades, no acumulado de janeiro a dezembro 2016, foi positivo, atingindo 10,6% de redução no número de mortes no trânsito (517 óbitos), com 61 vidas preservadas em comparação a 2015 (578 óbitos).

Estatísticas de 2016

Ainda segundo o INFOSIGA-SP, o número de mortes decorrentes de acidentes de trânsito apresentou uma queda de 5,6% em todo o Estado de São Paulo no acumulado de 2016 (5.727 óbitos) em relação ao mesmo período de 2015 (6.066 óbitos), contabilizando 339 vidas preservadas.

Além da ferramenta INFOSIGA-SP, o Movimento Paulista de Segurança no Trânsito conta, desde dezembro, com o sistema inédito de georreferenciamento INFOMAPA-SP. Desde então, é possível não só quantificar os óbitos dos 645 municípios paulistas por meio do INFOSIGA-SP, como também mapear os locais dos acidentes que levaram a essas mortes, por meio do INFOMAPA-SP.

Ambas ferramentas podem ser acessadas pelo site www.infosiga.sp.gov.br e são atualizadas todo dia 19 de cada mês.

Movimento Paulista de Segurança no Trânsito

É um programa do Governo do Estado de São Paulo que tem como principal objetivo reduzir pela metade os óbitos no trânsito no Estado até 2020. Inspirado na “Década de Ação pela Segurança no Trânsito”, estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU) para o período de 2011 a 2020, o comitê gestor do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito é coordenado pela Secretaria de Governo e composto por mais nove secretarias de Estado: Casa Civil, Segurança Pública, Logística e Transportes, Saúde, Direitos da Pessoa com Deficiência, Educação, Transportes Metropolitanos, Planejamento e Gestão, Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Elas são responsáveis por construir um conjunto de políticas públicas para redução de vítimas de acidentes de trânsito no Estado.

O Movimento Paulista de Segurança no Trânsito acontece, também, com o envolvimento da sociedade civil, parceria estratégica do Centro de Liderança Pública – CLP e com o apoio das empresas: Abraciclo, Ambev, Arteris, Banco Itaú, CNseg, Grupo Ultra, Pro Simulador, Porto Seguro, Optas-Fadel e Raízen.

