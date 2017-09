Alckmin assina parceria com FGV para capacitação de servidores do Estado

Curso atende necessidades específicas do Governo, possibilitando aos participantes o monitoramento do impacto das políticas públicas

O governador Geraldo Alckmin assinou nesta quinta-feira, 28, parceria entre o Governo do Estado, através da Secretaria de Planejamento e Gestão, e a Fundação Getúlio Vargas para promover curso de aperfeiçoamento em políticas públicas e programas sociais.

“Quero agradecer à Fundação Getúlio Vargas e à Escola de Economia pela oportunidade. Nossos gestores vão fazer um curso de gestão pública voltado ao monitoramento e avaliação das políticas públicas. É um ganho de qualidade maravilhoso. A GV é excelência no Brasil, uma faculdade reconhecida no mundo inteiro”, celebrou o governador Alckmin.

A partir do próximo dia 2 de outubro, 50 servidores do Estado participarão do Curso de Formação em Monitoramento e Avaliação (ForMA), em turma exclusiva, com foco em políticas públicas e programas sociais. A parceria tem como objetivo a capacitação de servidores públicos de diversas pastas.

O conteúdo é voltado a atender as necessidades específicas do Governo do Estado, possibilitando ao grupo participante melhores condições de trabalhar com métodos e indicadores para monitorar o impacto que as políticas públicas geram nos cidadãos e na sociedade.

“A gente tem agora uma elite de funcionários do Estado, que vamos poder treiná-los. É um curso que, ao mesmo tempo que se ensina teoricamente, eles também terão de resolver os problemas práticos e projetos específicos”, comentou o diretor da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Yoshiaki Nakano.

Promovido pela Secretaria de Planejamento e Gestão (SPG), a programação do curso é destinada aos profissionais do Estado que trabalham com o monitoramento e avaliação em suas rotinas de trabalho. A turma é formada por servidores da Secretaria da Educação, Secretaria da Saúde, Iamspe, Fundação para o Desenvolvimento da Educação, Fundação Casa, Polícia Técnico-Científica, Secretaria da Cultura e a SPG.

Para o secretário de Planejamento e Gestão, Marcos Monteiro, esta é uma excelente oportunidade para os servidores.

“Temos uma enorme expectativa com relação aos resultados deste trabalho e vamos buscar condições para aproveitarmos da melhor maneira possível os resultados desta ação”, comentou Marcos Monteiro.

Para cada tema e área de atuação haverá um grupo de até cinco servidores, representantes da Coordenadoria de Planejamento, Gestão e Avaliação, Coordenadoria de Orçamento e dos setoriais, que desenvolverão as atividades do curso sempre sob a perspectiva de seu tema real do Governo.

A carga horária é de 114 horas e as aulas serão ministradas por membros da FGV/EESP Clear e professores convidados.

Ao final do curso, serão selecionados alguns trabalhos para serem premiados em cerimônia solene de entrega de certificados.

