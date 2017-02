Alckmin anuncia a entrega de três estações da linha 5-Lilás do Metrô para julho

Quando estiver concluída, a Linha 5-Lilás passará a atender 800 mil passageiros por dia



A estação tem 8.104 m² de área construída e a sua parte mais baixa está a 28 metros da superfície

Serão 20 quilômetros de extensão e 17 estações ao todo, contando com dez novos pontos

Neste sábado, 4, Geraldo Alckmin vistoriou as obras da nova estação Brooklin

Com previsão de receber 29,4 mil pessoas por dia, a estação Brooklin, localizada na esquina das avenidas Roque Petroni Junior e Santo Amaro, já está com 98% das obras concluídas

A estação Brooklin está localizada na esquina das avenidas Roque Petroni Junior e Santo Amaro

A nova estação integrará a linha 5-lilás do Metrô

O governador Geraldo Alckmin vistoriou neste sábado, 4, a estação Brooklin, no prolongamento da Linha 5-Lilás do Metrô, que está em fase de conclusão. Durante a visita, anunciou que três estações serão entregues em julho – Brooklin, Borba Gato e Alto da Boa Vista -, seis até o final de 2017 e a décima no ano que vem. A linha terá 17 estações.

“É uma grande conquista para São Paulo, serão 850 mil passageiros por dia”, enfatizou Alckmin. “Essa é uma das linhas mais importantes do Metrô, porque dá acesso a hospitais e integra com outras linhas: 9-Esmeralda da CPTM, na estação Santo Amaro; 17-Ouro, na estação Campo Belo; 1-Azul, na estação Santa Cruz; e 2-Verde na estação Chácara Klabin”.

Em julho, mais 26 trens estarão em circulação nas três novas estações, somados aos oito atuais.

Atualmente, a Linha 5-Lilás transporta cerca de 270 mil passageiros/dia, no trajeto entre as estações Capão Redondo e Adolfo Pinheiro. São 9,3 quilômetros de extensão e sete estações: Capão Redondo, Campo Limpo, Vila das Belezas, Giovanni Gronchi, Santo Amaro, Largo Treze e Adolfo Pinheiro.

O início da operação comercial ocorreu em 20 de outubro de 2002, no trecho de 8,4 quilômetros (entre as estações Capão Redondo e Largo Treze, integração com a Linha 9-Esmeralda da CPTM).

Quando concluída, de Capão Redondo a Chácara Klabin, a Linha 5-Lilás terá 20 quilômetros de extensão e 17 estações: Capão Redondo, Campo Limpo, Vila das Belezas, Giovanni Gronchi, Santo Amaro, Largo Treze, Adolfo Pinheiro, Alto da Boa Vista, Borba Gato, Brooklin, Campo Belo, Eucaliptos, Moema, AACD-Servidor, Hospital São Paulo, Santa Cruz e Chácara Klabin.

Visita à estação Brooklin

“Está 98% concluída e é a mais moderna”, ressaltou o governador durante a visita à estação localizada na esquina das avenidas Roque Petroni Junior e Santo Amaro. A demanda prevista é de 29.400 passageiros/dia nos 8.104 m² de área construída, sendo a parte mais baixa a 28 metros da superfície.

Para a conclusão da estação Brooklin, os serviços agora se concentram no acabamento, na instalação da infraestrutura de iluminação e de sistemas de telecomunicação e de equipamentos como escadas rolantes, ventilação, detecção de incêndio, luminárias e sistemas de telecomunicações, paisagismo, urbanização e comunicação visual.

A nova estação terá dois acessos. O principal, no corpo da estação, já se encontra coberto por estrutura metálica com vidro, e um secundário, que liga a estação ao lado oposto da avenida Santo Amaro, na pista sentido centro.

No primeiro mezanino da estação ficam as bilheterias e as linhas de bloqueios. Já o mezanino intermediário servirá para direcionar e orientar o fluxo de usuários para as plataformas. Localizada no último piso inferior, a plataforma será central, possibilitando o embarque tanto no sentido do centro como no do bairro. Para facilitar a mobilidade em sua área interna, a estação contará com cinco elevadores e 14 escadas rolantes.

