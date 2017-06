Agricultura lança site com informações para produtores sobre transição agroecológica

No novo espaço eletrônico, o produtor encontra informações sobre as boas práticas exigidas durante o processo da transição

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, por meio da Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios (Codeagro) lançou o site Transição Agroecológica , com informações para os produtores que estão em processo ou desejam iniciar a transição agroecológica – tornando a sua produção orgânica em um período de até cinco anos.

O site foi desenvolvido em parceria da Secretaria de Agricultura com a Secretaria do Meio Ambiente, a Associação de Agricultura Orgânica (AAO) e o Instituto Kairós. Em maio de 2016, as entidades assinaram o Protocolo de Transição Agroecológica, que prevê ações de educação, cursos, capacitações e materiais educativos.

No novo espaço eletrônico, o produtor encontra informações sobre as boas práticas exigidas durante o processo da transição, que incluem a conservação do solo e o controle da erosão, aumento da utilização de materiais orgânicos, manejo ecológico de pragas e doenças, adequação ambiental da propriedade e correta destinação de dejetos e resíduos sólidos, entre outros itens a serem implantados em até cinco anos.

O site disponibiliza informações para que o produtor receba orientações de técnicos das entidades e se habilite à emissão do certificado de Transição Agroecológica. “O certificado é uma importante ferramenta para o reconhecimento dos agricultores que buscam se adaptar às práticas, assim como proporciona segurança aos consumidores e aos estabelecimentos comerciais sobre os produtos que estão adquirindo”, destacou o titular da Codeagro, José Valverde Machado Filho.

Um cadastro estadual dos produtores em transição agroecológica também está disponível neste link do site, para ampliar a visibilidade dos produtores que já aderiram ao processo, facilitando a consulta pelos compradores.

Para o secretário de Agricultura e Abastecimento, Arnaldo Jardim, o site é uma importante fonte de informações para disseminar uma produção agropecuária mais sustentável. “Ao disponibilizar um espaço de informações sobre a transição agroecológica à sociedade, estamos cumprindo as diretrizes que o governador Geraldo Alckmin nos orienta: promover a harmonia entre a agricultura e o meio ambiente, diminuir a distância entre o conhecimento gerado pela pesquisa e as cadeias produtivas; apoiar o pequeno produtor e o agricultor familiar e zelar pela saudabilidade dos alimentos”, disse.

