17ª Caminhada Solidária arrecada doações para a Campanha do Agasalho 2017

Realizada pelos jovens da Federação Israelita do Estado, ação percorreu as ruas do bairro de Higienópolis, na zona oeste da capital

A presidente do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, Lu Alckmin, participou na manhã do último domingo, 25, da 17ª Caminhada Solidária da Federação Israelita em Higienópolis, na zona oeste de São Paulo, em prol da Campanha do Agasalho 2017.

“Os jovens dão exemplo de amor e de solidariedade. Quando ajudamos o próximo, não agasalhamos apenas o corpo, mas também o coração”, afirmou a presidente do Fundo Social.

Promovido pela Federação Israelita do Estado de São Paulo há 17 anos, o evento reuniu cerca de 500 jovens da comunidade israelita, que se dividiram em grupos e percorreram diferentes pontos no bairro de Higienópolis para buscar arrecadações. Além da Caminhada, o grupo realizou o “Drive Thru” da cidadania, que recebeu doações dos moradores do entorno.

No ano passado, a ação arrecadou cerca de 23 mil peças entre peças de roupa e cobertores. Para mais informações sobre a Campanha do Agasalho 2017 e como fazer doações, acesse o site www.campanhadoagasalho.sp.gov.br.