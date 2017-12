​Estações da CPTM recebem apresentações musicais

As estações da CPTM estão em ritmo de festa. Até o dia 15 de dezembro, diversas estações recebem o projeto natalino “Arte na Rua”, que reúne artistas que ganharam projeção no cotidiano da capital paulista.

Nesta segunda-feira, 11, às 17h, a banda Kick Bucket anima a tarde dos usuários da Estação da Luz, que atende as linhas 7-Rubi e 11-Coral. Formada por Bruno Kioshi, El Cid Ribeiro, Levy Santiago e Thiago Nascimento, a banda mistura jazz, soul, hip hop, rap e música eletrônica.

Às 18h, a cantora Lilian Jardim apresenta para o públicas suas composições que passeiam pela MPB, samba e rock nacional. Além de cantora, Lilian também é compositora, intérprete e sonoplasta.

O encerramento fica por conta de Bernadete França. A artista interpreta sucessos de grandes nomes da música popular nordestina, como Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Humberto Teixeira e Dominguinhos.

A programação prosseguirá até o dia 13, na estação Palmeiras-Barra Funda (Linhas 7-Rubi e 8-Diamante); e dia 15, nas estações Pinheiros e Grajaú (Linha 9-Esmeralda).

As apresentações são gratuitas para os usuários do sistema e fazem parte do projeto “Arte na Rua”, iniciativa da Rede Globo, realizada em parceria com a CPTM. Confira a programação

Serviço

Local: Estação da Luz (Linhas 7-Rubi e 11-Coral)

Data: 11/12, segunda-feira, das 17h às 20h

Atrações: Kick Bucket, Lilian Jardim e Bernadete França

Local: Estação Palmeiras-Barra Funda (Linhas 7-Rubi e 8-Diamante)

Data: 13/12, quarta-feira, das 17h às 20h

Atrações: Bernadete França, Retirante Cósmico e Elvis da Paulista

Local: Estação Pinheiros (Linha 9-Esmeralda)

Data: 15/12, sexta-feira, das 11h às 14h

Atrações: Nicolas MC, Verde Lins e Pena Branca e Forró di Muié

Local: Estação Grajaú (Linha 9-Esmeralda)

Data: 15/12, sexta-feira, das 17h 20h

Atrações: Nicolas MC, Verde Lins e Pena Branca e Forró di Muié

Da CPTM