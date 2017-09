Poupatempo Santo Amaro abre vagas para voluntários do programa Escreve Cartas

O Poupatempo Santo Amaro está com 15 vagas disponíveis para quem deseja participar do programa de voluntariado Escreve Cartas. Baseado no filme Central do Brasil, o Escreve Cartas funciona há mais de 15 anos com a ajuda de voluntários dispostos a ler e escrever cartas e preencher formulários para quem tem alguma dificuldade.

Para participar, é necessário ter boa caligrafia, dedicação e respeito ao próximo. “Os voluntários precisam ter disposição, paciência, saber guardar sigilo do que escrevem, manter postura neutra durante a redação da carta e trabalhar com prazer”, explica a coordenadora do programa, Martha Siqueira.

As inscrições podem ser feitas até o dia 22 de setembro (sexta-feira) na área do Escreve Cartas, no próprio posto, ou pelo telefone (11) 2859-3124. O processo de adesão será realizado no sábado, dia 23 de setembro, no Poupatempo, das 9h às 13h.

Desde sua implantação, 370 mil atendimentos foram realizados pelo programa, que conta atualmente com um quadro de 200 voluntários.

Serviço

Data do processo de adesão (seleção e capacitação): Sábado, 23 de setembro, das 9h às 13h, na sala de reuniões da administração do Posto

Quantidade de vagas: 15

Inscrições podem ser feitas pessoalmente, na área do Escreve Cartas (Rua Azul), ou pelo telefone (11) 2859-3124

Término das Inscrições: Sexta-feira, 22/09/2017

Endereço do Poupatempo Santo Amaro: Rua Amador Bueno, 176/258 – São Paulo/SP

Programa Poupatempo

O Poupatempo é um programa do Governo do Estado, executado pela Diretoria de Serviços ao Cidadão da Prodesp – Tecnologia da Informação, que, desde a inauguração do primeiro posto, em 1997, já prestou mais de 555 milhões de atendimentos. Atualmente conta com 71 unidades fixas, em todas as regiões administrativas do Estado, além de um posto móvel. A média de atendimento no programa é de 180 mil cidadãos por dia.

Em 2017, o Poupatempo foi eleito pelo terceiro ano consecutivo o ‘melhor serviço público de São Paulo’ pelo Instituto Datafolha. Em pesquisa anual de satisfação, o Poupatempo obteve 99% de aprovação dos usuários. A Prodesp, que administra o Poupatempo desde a sua criação, foi eleita em 2016 a ‘melhor indústria digital do Brasil’, no ranking Melhores & Maiores da revista Exame.

Assessoria de Comunicação

Diretoria de Serviços ao Cidadão – Prodesp

comunicacao.poupatempo@sp.gov.br