IEA prevê aumento na produção e área cultivada de grãos para a safra paulista 2016/17

Levantamento inicial da previsão de safra paulista 2016/17, realizado em novembro de 2016 pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, por meio do Instituto de Economia Agrícola (IEA) e da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI), registrou aumento na área plantada e na produção das culturas paulistas mais expressivas.

De acordo com o estudo, há uma expansão de 2,3% na área cultivada para a safra de verão de grãos 2016/17, que abrange as culturas do algodão, amendoim das águas, arroz, feijão das águas, milho, soja e sorgo granífero das águas e aumento de 3,6% na produção. A previsão é ultrapassar 6,22 milhões de toneladas de grãos, em comparação ao mesmo período da safra 2015/16, sendo esperado pequeno ganho de produtividade de 0,3%.

O levantamento realizado pela Secretaria em novembro de 2016 também conclui as estimativas da safra 2015/16 para as culturas de cana-de-açúcar, laranja, cebola (muda e plantio direto), mandioca e tomate (indústria e mesa).

Destacam-se queda de 1,4% na área plantada de cana-de-açúcar, sendo 9,3% na área nova e 0,6% na área em produção e aumentos de 0,5% na produção e de 1,2% na produtividade. O rendimento que se mostrava mais promissor (+1,8%) no início da atual safra, não se confirmou em novembro.

As estimativas e previsões de safra realizadas pelos órgãos da Secretaria de Agricultura e Abastecimento são importantes ferramentas para subsidiar o setor produtivo, na avaliação do titular da Pasta, Arnaldo Jardim. “Colocar o conhecimento gerado pela pesquisa a serviço dos produtores, orientando políticas e novas estratégias de mercado é uma das diretrizes do governador Geraldo Alckmin”, afirmou.

Da Secretaria de Agricultura e Abastecimento