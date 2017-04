Segunda-feira, 24 de abril de 2017

Liberação de vias marginais na Rodovia SP-127 Horário: 9h30 Local: Rodovia Antônio Romano Schincariol (SP-127), km 116 – Tatuí/SP Encerramento do Fórum Mitos e Fatos Jovem Pan Discute Horário: 12h40 Local: Hotel Tivoli Mofarref – Alameda Santos, 1437- São Paulo/SP Audiência com deputado federal Alex Manente Horário: 17h Local: Palácio dos Bandeirantes – São Paulo/SP Jantar com o presidente […]