Segunda-feira, 13 de fevereiro de 2017

Audiência com os secretários Saulo de Castro, Hélcio Tokeshi, Márcio Elias Rosa, procurador Geral do Estado, Elival Ramos e conselheiros do Mackenzie Aloísio Gonçalves e Thiago Sanfelice Horário: 8h30 Local: Palácio dos Bandeirantes/ SP Entrega do 1º cão assistente do projeto “Genocão” da AACD – Associação de Assistência à Criança Deficiente Horário: 10h Local: Hospital da AACD […]

Audiência com os secretários Saulo de Castro, Hélcio Tokeshi, Márcio Elias Rosa, procurador Geral do Estado, Elival Ramos e conselheiros do Mackenzie Aloísio Gonçalves e Thiago Sanfelice

Horário: 8h30

Local: Palácio dos Bandeirantes/ SP

Entrega do 1º cão assistente do projeto “Genocão” da AACD – Associação de Assistência à Criança Deficiente

Horário: 10h

Local: Hospital da AACD – avenida Professor Ascendino Reis, 724 – São Paulo/SP

Protocolo de Intenções na área da saúde e empreendedorismo entre governos dos EUA e do Estado de São Paulo, com participações: do embaixador dos Estados Unidos, Michael McKinley; secretários Saulo de Castro, Samuel Moreira, David Uip e presidente do Instituto Butantan, Jorge Kalil

Horário: 15h

Local: Palácio dos Bandeirantes/ SP

Audiência com a presidente da Associação dos Delegados do Estado, Marilda Pansonato Pinheiro

Horário: 16h

Local: Palácio dos Bandeirantes/ SP

Audiência com o presidente da UGT, Ricardo Patah,

Horário: 17h

Local: Palácio dos Bandeirantes/ SP

Audiência com a diretora da SP-Arte, Fernanda Feitosa,

Horário: 18h

Local: Palácio dos Bandeirantes/ SP