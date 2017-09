Sábado, 2 de setembro de 2017

Visita às obras de 8 clínicas do Programa Saúde em Ação (UBS) e entrega de 5 viaturas da PM, para Itapeva, Barra do Chapéu, Guapiara e Buri Horário: 9h30 Local: Largo da Matriz – Praça Anchieta, s/n° – Centro – Itapeva/SP Entrega da pavimentação da SP-249 (Apiaí-Ribeirão Branco) e início das obras no trecho seguinte, mais entrega […]

Visita às obras de 8 clínicas do Programa Saúde em Ação (UBS) e entrega de 5 viaturas da PM, para Itapeva, Barra do Chapéu, Guapiara e Buri

Horário: 9h30

Local: Largo da Matriz – Praça Anchieta, s/n° – Centro – Itapeva/SP



Entrega da pavimentação da SP-249 (Apiaí-Ribeirão Branco) e início das obras no trecho seguinte, mais entrega de uma viatura para PM do município

Horário: 11h40

Local: SP 249 – Rodovia Hiroshi Kosuge, km 39+800 – Ribeirão Branco/SP