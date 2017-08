Quinta-feira, 31 de agosto de 2017

Ato Solene de Posse do novo Secretário do Meio Ambiente, Maurício Brusadin Horário: 08h Local: Palácio dos Bandeirantes Sec. David Uip + Dr. Pedro Guerra Horário: 08h30 Local: Palácio dos Bandeirantes Cerimônia de inauguração da nova matriz da Natura Cosméticos Horário: 10h Local: Avenida Alexandre Colares, 1188 – Vila Jaguara – São Paulo […]

Ato Solene de Posse do novo Secretário do Meio Ambiente, Maurício Brusadin

Horário: 08h

Local: Palácio dos Bandeirantes

Sec. David Uip + Dr. Pedro Guerra

Horário: 08h30

Local: Palácio dos Bandeirantes

Cerimônia de inauguração da nova matriz da Natura Cosméticos

Horário: 10h

Local: Avenida Alexandre Colares, 1188 – Vila Jaguara – São Paulo

Audiência de assinatura de Convênios da Casa Civil

Horário: 14h

Local: Palácio dos Bandeirantes

Audiência com Sr. Jaime Gasmuri Mujica, Embaixador do Chile no Brasil + Sr. Alejandro Sfeir, Consul Geral do Chile em São Paulo + Sr. Cesar Rolando Gatica Muñoz, Adido Científico do Chile + Vice-governador Márcio França + Sra. Ana Fava, Assessora Especial do Governador para Assuntos Internacionais

Horário: 16h

Local: Palácio dos Bandeirantes

Deputado Cauê Macris, Presidente da ALESP + Deputado Vanderlei Macris + Sr. Ademir Lindo, Prefeito de Pirassununga + Vereadores

Horário: 18h

Local: Palácio dos Bandeirantes

Sr. Emanuel Fernandes

Horário: 19h

Local: Local: Palácio dos Bandeirantes