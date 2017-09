Quarta-feira, 13 de setembro de 2017

Anúncio do projeto que institui o Programa de Estímulo à Conformidade Tributária e assinatura do Termo de Cooperação entre SEFAZ e MP do Programa “Nos Conformes” Horário: 10h Local: Palácio dos Bandeirantes – São Paulo/SP Autorização de edital de licitação da SP-270 (Rodovia Raposo Tavares) do trecho de Itapetininga até Itaí Horário: 11h30 Local: Palácio dos Bandeirantes – São […]