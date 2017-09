Domingo, 17 de setembro de 2017

Entrega das 53 viaturas do CPI-2 (Campinas); 63 viaturas do CPI-7 (Sorocaba); e 55 viaturas do CPI-9 (Piracicaba) Horário: 9h Local: Avenida Doutor Heitor Penteado, s/nº – Taquaral – Campinas/SP Entrega do dispositivo de retorno na SP-332 no km 155+800 e anúncio do Início das obras (Conchal) da duplicação da 1ª fase da SP-332 do […]